شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية تنويع التوعية بثقافة «حفظ النعمة» والان نبدء بالتفاصيل

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية للطعام في سبيل الحفاظ على النعمة ومحاربة الهدر، مؤكدا أهمية نشر ثقافة حفظ النعمة من خلال تنويع الأساليب المستخدمة في نشر الوعي، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خلال منهجية عمل متكاملة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتب سموه بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام عبداللطيف الراجحي وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية وتسيير أعمالها.

وشهد اللقاء حضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف السفياني.

بدوره أعرب عبداللطيف الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية نيابة عن مجلس إدارة الجمعية عن جزيل الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لأنشطة وبرامج الجمعية.

وأشار الراجحي إلى أن إطعام وفي ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، تعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تستهدف القطاع الخاص بالشكل المباشر من خلال بناء تحالفات مستدامة في مجال حفظ النعمة.