شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستعرض جهود «إطعام» في حفظ النعمة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز- نائب أمير المنطقة الشرقية- في مكتب سموه بالإمارة أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام عبداللطيف الراجحي وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية وتسيير أعمالها.

واستعرض سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها «إطعام» في مجال حفظ النعمة، معرباً عن إعجابه بتجربة الجمعية، والشراكات الفعالة التي تقوم بها مع القطاعين العام والخاص في سبيل حفظ النعمة من الهدر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وجود الجمعيات المتخصصة في المنطقة الشرقية كتجربة «إطعام» يساهم وبشكل مباشر في تحديد أهدافها وتحقيقها بدقة متناهية.

وأبدى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية إعجابه بالمجتمع الخيري في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الدور الذي يقوم به رجال الأعمال في تبني المشاريع الخيرية والعمل بها ودعمها ساهم وبشكل فعال في خروج الكثير من المبادرات الخلاقة.

وشهد اللقاء حضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف بن حميد السفياني.

من جهته، أعرب عبداللطيف الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية نيابة عن مجلس إدارة الجمعية عن جزيل الشكر والامتنان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للجمعية، كاشفاً عن استعداد الجمعية لتنفيذ مجموعة من الشراكات المهمة خلال الفترة المقبلة، تساهم في إشراك القطاع الخاص بتحمل جزء من مسؤولية حفظ النعمة بطرق مبتكرة، مؤكداً في الوقت ذاته عن عزم الجمعية تنويع منتجاتها للمستفيدين من خلال إطلاق خطوط إنتاج جديدة تشمل الأطعمة الجافة، والفواكه الطازجة، وإعادة تدوير الأطعمة الملموسة وغيرها من المنتجات التي تصب في حفظ النعمة من الهدر.