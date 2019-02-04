شكرا لقرائتكم خبر عن 147 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرين والان نبدء بالتفاصيل

قدم مستشفى الرين العام، ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له، الخدمات الطبية لـ (146.897) مراجعا للعام الميلادي المنصرم 2018، حيث استفاد (65.903) مراجعين من الخدمات الصحية للمستشفى، بينما راجع (80.994) المراكز الصحية الواقعة في منطقة عمل المستشفى.

وأوضحت صحة الرياض أن قسم الطوارئ في المستشفى باشر (36.443) حالة طارئة متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والباردة، فيما استقبلت العيادات الخارجية (29.460) مراجعا استفادوا من الخدمات الطبية في العيادات.

وأضافت: قامت الطواقم الطبية في غرفة العمليات بإجراء (65) عملية جراحية، وبلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (70) عملية جراحية.

وأشارت إلى أن مستشفى الرين العام أجرى (49.550) فحصا، حيث استطاع قسم المختبر فحص (48.279) عينة، بينما قام قسم الأشعة بإجراء (1.271) فحصا إشعاعيا.