شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستشاري الزائر» يعالج 316 مريضا بالداير والان نبدء بالتفاصيل

نفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية في منطقة جازان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان أمس، زيارة إلى محافظة الداير ضمن مشروع «الاستشاري الزائر»، حيث قدم المشروع الفحوصات والاستشارات الطبية للأهالي بمقر مستشفى بني مالك العام بحضور نخبة من أمهر الاستشاريين في جميع التخصصات ‫الطبية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد الحازمي، أن المشروع جاء بهدف تقديم الخدمات الطبية المتقدمة للمرضى والوصول إلى المرضى المحتاجين دون تكلفهم عناء الذهاب للمستشفيات المتخصصة.

وأضاف: الفريق الاستشاري التطوعي والمكون من ٣٩ استشاريا وأخصائيا وفنيا من الجنسين قدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون، والباطنية، وأمراض القلب، والجراحة، والجلدية، والنساء والولادة، والأطفال والأنف والأذن، والجراحة العامة، والأورام، والحنجرة، والمسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين، إلى جانب التحويل المباشر للحالات المحتاجة إلى فحوصات ورعاية تخصصية.

وبين أن الفريق الاستشاري عالج 316 حالة مرضية، كما تم تحويل 38 حالة؛ نظرا لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية، حيث تم تحويل 24 حالة إلى مستشفى الملك فهد المركزي، و14 إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.