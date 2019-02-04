شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يوجه بإعداد إستراتيجية لتطوير اتحاد وكالات أنباء «التعاون الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بالرياض أمس مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيرة روبله.
واطلع وزير الإعلام خلال الاستقبال على أنشطة وبرامج الاتحاد بعد إقرار الجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية تحويل مسمى الوكالة إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.
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