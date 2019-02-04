شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحكمي والان نبدء بالتفاصيل

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أمس، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي ومواساة سمو أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد العريف عائل بن ثابت عثمان حكمي -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.

وعبر سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد الحكمي في منزلهم بقرية محلة ضمد التابعة لمحافظة ضمد، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

حضر العزاء محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.