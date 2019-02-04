شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز: لولا دعم المركز لكان الوضع أسوأ والان نبدء بالتفاصيل

قدم محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الخدمات الجليلة في شتى المجالات؛ للتخفيف من معاناة سكان تعز والشعب اليمني عموما، خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة به أمس في مقر المركز بالرياض، وتباحثهما في عدد من البرامج التنفيذية في محافظة تعز، والاطلاع على آخر المستجدات في المشروعات الصحية والغذائية والإيوائية المنفذة في المحافظة.

وأضاف: إن مساعدات المركز شملت جميع المحافظات اليمنية دون تفريق، وخففت من معاناة اليمنيين جراء الاعتداءات الحوثية، مؤكدا أن من دون هذه المساعدات قد تكون الحالة أكثر سوءا، موضحا أن المركز يعطي عناية خاصة بتعز والجميع يعول عليه كثيرا.