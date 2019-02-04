شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يستضيف «القاموس الإشاري الصفي» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وكالة الوزارة للتعليم الموازي صباح أمس الورشة الأولى لمشروع القاموس الإشاري الصفي، الذي تستضيف فعالياته على مدى ثلاثة أيام إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التربية الخاصة وسط مشاركة عدد من مشرفي العوق السمعي ومعلمي العلوم والرياضيات، وذلك بالدمام.

وأشار مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم الشرقية سعيد الزهراني إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للمشروع تتمثل في الوصول إلى قائمة الإشارات الوصفية الصفية للصم للمفاهيم والمصطلحات العلمية للمناهج الدراسية، وأضاف: ولضمان إنجاز المشروع مع جودة المخرج عمدت الوزارة إلى تنفيذه عبر إستراتيجيات مجتمعات «التعلم المهنية»، حيث سيتم خلال الورشة إعداد قائمة المصطلحات والمفاهيم العلمية لمواد الرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية، كذلك اختيار واعتماد الإشارات الوصفية لقائمة المصطلحات والمفاهيم، وصولاً للتوثيق المصور للإشارات الوصفية.

يذكر أن المشروع وفقاً لخطته الإستراتيجية يقام في ثلاث مناطق تعليمية وفق مراحل تحمل في طياتها حزمة من المحاور، حيث تقام الورشة الأولى بتعليم الشرقية يليها تعليم جدة، وتختتم في تعليم الرياض.