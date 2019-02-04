شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون يستفيدون صحيا من مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

تسهم المملكة بدور إنساني تجاه المجتمع اليمني، استشعارا منها بأهمية هذا الجانب المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان اليمني، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدمت المملكة المساعدات ودشنت المشروعات التنموية في مختلف أرجاء اليمن. وشملت المشروعات المنفذة قطاعات حيوية عدة، من أبرزها القطاع الطبي، حيث دعم مركز الملك سلمان للإغاثة المستشفيات اليمنية المختلفة، وقام بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتقديم جميع الخدمات الصحية الضرورية للمراجعين والمنومين في تلك المستشفيات، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-. وقام المركز بتقديم الدعم إلى المستشفيات المهمة، من خلال تزويدها بالمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات والمحاليل المختلفة وتوفير أفضل الخبرات الطبية من الأطباء والممرضين الذين أسهموا بفعالية في تقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى والمصابين بمختلف الأقسام والمراكز الصحية.

ففي إحصائيات للمستشفيات اليمنية المذكورة والمدعومة من المركز والصادرة خلال العام 2018م بلغ عدد المرضى الذين راجعوا هيئة مستشفى الجمهورية بعدن 946.644 مراجعا، ومراجعي هيئة مستشفى الثورة بتعز 244.434 مراجعا، وتعاملت هيئة مستشفى سيئون العام مع 269.639 حالة، وراجع مستشفى الجوف العام 237.117 مريضا، فيما بلغ عدد المستفيدين من هيئة مستشفى مأرب العام 182.198 شخصا، وراجع مستشفى كرى العام في مأرب 240.850 مريضا.

وقدم مستشفى 26 سبتمبر العام العلاج والاستشارة إلى 225.074 مراجعا. وبتفصيل مجمل بلغ عدد المستفيدين في قسم الطوارئ في المستشفيات اليمنية المذكورة 248.633 شخصا، وعدد المترددين على العيادات الخارجية 360.784 مريضا، وعدد المنومين في أقسام التنويم 51.450 مريضا، ومجموع العمليات الجراحية المنفذة 40.138 عملية.