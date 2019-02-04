شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الخارجية» يستقبل سفير عمان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، أمس، سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.