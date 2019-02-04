شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لتعزيز مراكز مصادر التعلم والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة تعليم الأحساء ممثلة في مدرسة مروة الابتدائية وبالشراكة مع جامعة الملك فيصل ورشة عمل حملت عنوان «دور المعلوماتية في تنشيط مراكز مصادر التعلم».

وأوضح مدير الإعلام التربوي الناطق الرسمي بتعليم الأحساء سعد آل درويش أن الورشة، التي افتتحها رئيس قسم مصادر التعلم بتعليم الأحساء محمد المسلّم، وبحضور مساعد مدير مكتب تعليم الهفوف فؤاد الدقيل تناولت جملة من المحاور المهمة، حيث تم تعريف المعلوماتية، والتربية المعلوماتية وأهدافها، ومعايير اختيار مصادر المعلومات الإلكترونية، ودور مراكز مصادر التعلم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وأكدت الورشة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وعليه أن يقوم بدور إيجابي وصولاً إلى قدرته على بناء معلوماته، كما تناولت الورشة الانفجار المعرفي وأثره في طبيعة الحياة، وأهمية الوعي المعلوماتي، ومهارات الفرد الواعي معلوماتياً، واستعرض بالأرقام انتشار المعلومات.

وأشاد رئيس قسم المصادر محمد المسلم في ختام الورشة بما تم طرحه والنقاش العلمي المستفيض في الورشة، وأكد أهمية انعكاس الورشة وتطبيقها في المدارس ليستفيد منها أبناؤنا الطلاب، مشيداً بما تحظى به المدارس من دعم تقني كبير من الوزارة وإدارة التجهيزات المدرسية بتعليم الأحساء الأمر، الذي يستفيد منه أبناؤنا الطلاب والطالبات.