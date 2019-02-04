خليجيون يتنزهون في فياض النعيرية الربيعية

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وأشاروا إلى أنهم في غاية السعادة وهم يتلقون الترحيب من أشقائهم السعوديين في كل منطقة يزورونها ودعوتهم الملحة للقيام بواجب الضيافة، مؤكدين أن هذا الاحتفاء ليس بمستغرب على الشعب السعودي المضياف وما يتمتع به من خصال الكرم والضيافة، لافتين إلى أن أجواء المملكة تتميز هذه الأيام بالغيوم وهطول الأمطار وظهور نباتات الربيع بمختلف أنواعها، وهذا ما يعتبر جاذبا للكثيرين من عشاق الطبيعة والمحبين للرحلات والكشتات البرية.
وذكروا أنهم خصصوا يوما من جولتهم السياحية في المملكة للمبيت في الصحراء عند إبل أحد أصدقائهم في المنطقة، باعتبار الإبل موروثا أصيلا وهواية يجتمع أهل الخليج في حبها واقتنائها على مختلف أصنافها وألوانها. وقال فلاح بن عجرم إن زيارة الأشقاء العُمانيين لهجرة نقير تعتبر نوعا من تبادل الزيارات والجولات السياحية، مشيرا إلى أن سعوديين يحرصون على زيارة صلالة في فصل الخريف للاستمتاع بالطبيعة الخلابة هناك، في حين يبادلنا الأشقاء العُمانيون الزيارة وقت الربيع، والتنزه في الفياض.
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