شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتقييم محطات الوقود في «بني هاجر» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مؤخرا حملة تهدف إلى تقييم محطات الوقود الواقعة في نطاق البلدية، من ناحية مستوى النظافة العامة، وتوفير الأرصفة والمداخل والمخارج، ودورات المياه، وتحسين الواجهات وإزالة الملوثات‪.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد اليامي أنه تم توجيه إدارات المحطات بالملاحظات المرصودة بحقها، مشيرا إلى أن البلدية ستتابع تجاوب المحطات للاشتراطات، التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وأكد أن الحملة مستمرة لحين معالجة كافة الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية على محطات الوقود لتكون هذه المحطات ذات طابع مميز ومنسق، مشيرا إلى أن البلدية قامت بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى «برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود» ووضع خطة عمل معينة، التي تستهدف تلك المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة تحسينها، وذلك ضمن خطة عمل فريق مخصص لهذا الغرض، ولجنة مكونة من فرق عمل تعتمد خطتها على حصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، ثم تحديد خط السير والأولوية للمحطات، لتدوين الملاحظات والمخالفات.