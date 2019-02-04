شكرا لقرائتكم محمد بن زايد مستقبلًا البابا فرنسيس : زيارة تحمل رسالة للعالم أجمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات، التي تستغرق 3 أيام، وتكتسب أهمية، خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية، والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب، إلى جانب أهميتها في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون لما فيه خير للإنسانية.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد البابا فرنسيس، مؤكًدا أن الزيارة التاريخية لدولة الإمارات، تحمل رسالة إلى العالم أجمع بأن المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية الثلاث التي عاش أهلها على اختلاف دياناتهم وطوائفهم في وئام وسلام عبر قرون طويلة.

وأردف: ليست تلك الصورة المشوهة التي يصدرها المتطرفون والإرهابيون عنها، وإنما هي ملايين من البشر الذين يؤمنون بالتعايش والحوار، وينبذون العنف والتطرف، وينفتحون على العالم، وينخرطون بقوة في مسار الحضارة الإنسانية.

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