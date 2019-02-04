شكرا لقرائتكم 6 أيام على إيداع دعم حساب المواطن .. هنا رابط التسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أقل من أسبوع فقط يفصل المستفيدين من برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن دعم الدفعة الـ15 والمقررة يوم الأحد المقبل 10 فبراير.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

وقبل أيام أعلن حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من متابعات الخليج 365 عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365:

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا. وفي وقت سابق، أعلن حساب متابعات الخليج 365 أن حجم العمليات التبادلية للمعلومات بينه وبين أكثر من 18 جهة حكومية بلغ قرابة 4 مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يناير 2019. وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن هذه العمليات أسهمت في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها. وقدم المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة على جهودهم وتعاونهم المثمر في كل ما يخدم المجتمع ويعزز من رفعة متابعات الخليج 365 وبناء الوطن، حيث ساهموا بشكل أساسي في رفع جودة الخدمة من خلال تقديمهم المعلومات للبرنامج عبر التبادل المعلوماتي، وذلك سعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الدعم وتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن تصحيح الأسعار.



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