، التحقيق في وفاة مبتعث داخل سكنه بأمريكا.. ووالده لـ"الخليج 365": ابني تلقى تهديدًا بالقتل ،

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تحقق الأجهزة الأمنية في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا في ملابسات وفاة المبتعث "بندر بن عامر البارقي"، فيما أفاد والده بأن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدًا بالقتل.
وفي التفاصيل، قال المواطن عامر بن علي البارقي لـ"الخليج 365" إن ابنه "بندر" وُجد متوفَّى في سكنه أمس الأول السبت، وأن السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، وتم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية.
وأضاف: تلقى ابني تهديدًا أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران أمس الأول السبت، وكان الأحد موعدًا مقررًا لوصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولقائه والدته وأخاه، وذهابهم للعمرة، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته - رحمه الله-.
واختتم: كان "بندر" متفوقًا في دراسته، وذا خلق رفيع. لافتًا إلى أنهم ينتظرون نتيجة الطب الشرعي لإقرار خط سير القضية، ومن ثم إخلاء جثمانه إلى المملكة العربية السعودية.
التحقيق في وفاة مبتعث داخل سكنه بأمريكا.. ووالده لـ"الخليج 365": ابني تلقى تهديدًا بالقتلسويد الحارثي الخليج 365 2019-02-04
تحقق الأجهزة الأمنية في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا في ملابسات وفاة المبتعث "بندر بن عامر البارقي"، فيما أفاد والده بأن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدًا بالقتل.
وفي التفاصيل، قال المواطن عامر بن علي البارقي لـ"الخليج 365" إن ابنه "بندر" وُجد متوفَّى في سكنه أمس الأول السبت، وأن السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، وتم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية.
وأضاف: تلقى ابني تهديدًا أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران أمس الأول السبت، وكان الأحد موعدًا مقررًا لوصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولقائه والدته وأخاه، وذهابهم للعمرة، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته - رحمه الله-.
واختتم: كان "بندر" متفوقًا في دراسته، وذا خلق رفيع. لافتًا إلى أنهم ينتظرون نتيجة الطب الشرعي لإقرار خط سير القضية، ومن ثم إخلاء جثمانه إلى المملكة العربية السعودية.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
01:46 AM
ذووه حجزوا رحلة عودته لأداء العمرة يوم وفاته وينتظرون الآن نقل جثمانه إلى السعودية
تحقق الأجهزة الأمنية في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا في ملابسات وفاة المبتعث "بندر بن عامر البارقي"، فيما أفاد والده بأن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدًا بالقتل.
وفي التفاصيل، قال المواطن عامر بن علي البارقي لـ"الخليج 365" إن ابنه "بندر" وُجد متوفَّى في سكنه أمس الأول السبت، وأن السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، وتم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية.
وأضاف: تلقى ابني تهديدًا أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران أمس الأول السبت، وكان الأحد موعدًا مقررًا لوصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولقائه والدته وأخاه، وذهابهم للعمرة، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته - رحمه الله-.
واختتم: كان "بندر" متفوقًا في دراسته، وذا خلق رفيع. لافتًا إلى أنهم ينتظرون نتيجة الطب الشرعي لإقرار خط سير القضية، ومن ثم إخلاء جثمانه إلى المملكة العربية السعودية.
، التحقيق في وفاة مبتعث داخل سكنه بأمريكا.. ووالده لـ"الخليج 365": ابني تلقى تهديدًا بالقتل ،
المصدر : الخليج 365
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