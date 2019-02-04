موجة باردة تضرب شمال ووسط وشرق السعودية.. الإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الإثنين، إن هناك موجة باردة تؤثر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك استمرارًا لتأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الهيئة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أنَّ الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمَّا منطقة الخليج العربي فتشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وكانت هيئة الأرصاد، قد حذرت، صباح اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل «الطائف، تربة، المويه، رنية، ظلم، الخرمة، ميسان، بني سعد» والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم، وتستمر حتى الواحدة من صباح غدٍ الإثنين.

من جانبها، طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة المواطنين والمقيمين بالحذر من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

ونبهت الهيئة لاستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية، مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض؛ وتشمل «الرياض، الدوادمي، القويعية والمزاحمية»، وتبدأ عند الساعة 10:40 صباحًا، وتنتهي الرابعة عصرًا.

كما تبدأ الحالة الجوية على حوطة بني تميم والخرج والحريق والدلم والأجزاء المجاورة عند الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي في الرابعة عصرًا.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل الدمام والظهران وبقيق والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة من العاشرة صباحًا حتى الخامسة من مساء اليوم.

ونبهت الهيئة لهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران؛ وتشمل: «نجران وحبونا».

وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي بحلول الثامنة مساء.