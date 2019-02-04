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أعرب لاعب كرة السلة للكراسي المتحركة الكابتن سفر الحقباني في تغريدة له عبر تويتر عن أمنيته في أن يحضر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نهائي كرة السلة للكراسي المتحركة بين ناديي جدة والرياض والمقرر إقامته في مدينة الرياض مساء الخميس القادم.
وقال الحقباني في تغريدته: سمو الأمير ما تتخيل قد أيش أسعدنا حضورك الذي اعتبره تاريخيًا لأول معسكر لذوي الإعاقة لتحفيز اللاعبين الله يسعدك، أدخلت السرور لجميع اللاعبين، كما أتمنى حضورك لأقوى نهائي دوري لكرة السلة للكراسي المتحركة يوم الخميس القادم بين ناديي جدة والرياض في الرياض.
وكان رئيس هيئة الرياضة قد زار، لاعبي القوى من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعسكرهم المقام بمدينة جدة قبيل مشاركتهم الدولية، والتقط عددٌ من أبطال القوى الصور التذكارية مع سموه مساء أمس السبت بملعب الجوهرة بجدة.
"الحقباني" يدعو رئيس هيئة الرياضة لحضور نهائي دوري "سلة الكراسي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
أعرب لاعب كرة السلة للكراسي المتحركة الكابتن سفر الحقباني في تغريدة له عبر تويتر عن أمنيته في أن يحضر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نهائي كرة السلة للكراسي المتحركة بين ناديي جدة والرياض والمقرر إقامته في مدينة الرياض مساء الخميس القادم.
وقال الحقباني في تغريدته: سمو الأمير ما تتخيل قد أيش أسعدنا حضورك الذي اعتبره تاريخيًا لأول معسكر لذوي الإعاقة لتحفيز اللاعبين الله يسعدك، أدخلت السرور لجميع اللاعبين، كما أتمنى حضورك لأقوى نهائي دوري لكرة السلة للكراسي المتحركة يوم الخميس القادم بين ناديي جدة والرياض في الرياض.
وكان رئيس هيئة الرياضة قد زار، لاعبي القوى من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعسكرهم المقام بمدينة جدة قبيل مشاركتهم الدولية، والتقط عددٌ من أبطال القوى الصور التذكارية مع سموه مساء أمس السبت بملعب الجوهرة بجدة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
12:49 AM
عقب زيارة "الفيصل" معسكر لاعبي القوى من ذوي الاحتياجات الخاصة بجدة
أعرب لاعب كرة السلة للكراسي المتحركة الكابتن سفر الحقباني في تغريدة له عبر تويتر عن أمنيته في أن يحضر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نهائي كرة السلة للكراسي المتحركة بين ناديي جدة والرياض والمقرر إقامته في مدينة الرياض مساء الخميس القادم.
وقال الحقباني في تغريدته: سمو الأمير ما تتخيل قد أيش أسعدنا حضورك الذي اعتبره تاريخيًا لأول معسكر لذوي الإعاقة لتحفيز اللاعبين الله يسعدك، أدخلت السرور لجميع اللاعبين، كما أتمنى حضورك لأقوى نهائي دوري لكرة السلة للكراسي المتحركة يوم الخميس القادم بين ناديي جدة والرياض في الرياض.
وكان رئيس هيئة الرياضة قد زار، لاعبي القوى من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعسكرهم المقام بمدينة جدة قبيل مشاركتهم الدولية، والتقط عددٌ من أبطال القوى الصور التذكارية مع سموه مساء أمس السبت بملعب الجوهرة بجدة.
، "الحقباني" يدعو رئيس هيئة الرياضة لحضور نهائي دوري "سلة الكراسي" ،
المصدر : الخليج 365
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