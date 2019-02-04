، "النصر" اتفق مع البرازيلي "مايكون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عدد من الصحف التركية أن إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع نظيرتها في غلطة سراي التركي على انتقال المدافع البرازيلي مايكون بيريرا لصالح الفريق بدءًا من الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "milligazete" ، فقد وافق المدير الفني للفريق التركي على نقل اللاعب، ويتبقى فقط توقيع اللاعب على عقد الانتقال حتى يتم الإعلان بصورة رسمية.

يُذكر أن النصر يضم بين صفوفه حتى الآن ثمانية أجانب، هم (الحارس الأسترالي جونز والبرازيليون يوفيني وغوليانو وبيتروس، والمغربيان نور الدين امرابط وعبدالرازق حمد الله، والنيجيري أحمد موسى، والبيروفي كريستيان راموس المتوقع رحيله وتعويضه باللاعب).

وكان مايكون قريبًا من الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن تتعثر الصفقة بسبب إغلاق سوق الانتقالات، وعدم إرسال الأوراق في حينها.