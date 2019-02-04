، شاهد من سبت العلايا.. أيادٍ تجمِّل المتنزهات وأخرى خفية تعبث وتخرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - النيابة العامة: الإتلاف من الجرائم الكبيرة سواء كان الفاعل أصيلاً أو شريكًا

تعرَّض متنزه شارع الإبداع الجديد في مدينة سبت العلايا بمحافظة بلقرن إلى أيادي العبث المتعمد، وذلك من قِبل فئة لا تبالي ولا تراعي الحفاظ على الممتلكات العامة التي خُصصت كمتنفس للعوائل والأطفال وهواة رياضة المشي.

ورصدت عدسة "الخليج 365" تلك التجاوزات في عدد من الأركان الخاصة بعرض صور فنية أُنشئت لخدمة الأهالي؛ إذ تعمد العابثون تكسير الزجاج العازل للصور الفنية.

وتبذل بلدية بلقرن جهودًا حثيثة لإنشاء وتجميل حدائق مشمولة بالمرافق العامة التي من شأنها خدمة المتنزهين من أهالي المحافظة والسياح القادمين من خارج المحافظة. وفي المقابل توجد أياد خفية عابثة ومخربة، طالت تلك المرافق.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصيلاً، أو شريكًا، يوجب مساءلته جزائيًّا؛ إذ يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف متى زادت قيمة التالف على خمسة آلاف ريال.