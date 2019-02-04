، القاهرة تعلن الإفراج عن 5 بحارة مصريين احتجزتهم إيران بشكل غير شرعي ،

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها نجحت في الإفراج عن 5 بحارة مصريين احتجزتهم إيران بتهمة دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، كان المصريون الخمسة في رحلة صيد، عندما ألقت سلطات البحرية الإيرانية القبض عليهم قبل أسابيع.
وقال بيان للخارجية المصرية: "في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم".
وتابع البيان: "تؤكد وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن على أن البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة، بعد إتمام الإفراج عنهم، حيث حرصت الوزارة على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم".
القاهرة تعلن الإفراج عن 5 بحارة مصريين احتجزتهم إيران بشكل غير شرعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها نجحت في الإفراج عن 5 بحارة مصريين احتجزتهم إيران بتهمة دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، كان المصريون الخمسة في رحلة صيد، عندما ألقت سلطات البحرية الإيرانية القبض عليهم قبل أسابيع.
وقال بيان للخارجية المصرية: "في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم".
وتابع البيان: "تؤكد وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن على أن البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة، بعد إتمام الإفراج عنهم، حيث حرصت الوزارة على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
12:13 AM
السلطات الإيرانية اتهمتهم بالدخول للمياه الإقليمية على متن مركب صيد سعودي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها نجحت في الإفراج عن 5 بحارة مصريين احتجزتهم إيران بتهمة دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، كان المصريون الخمسة في رحلة صيد، عندما ألقت سلطات البحرية الإيرانية القبض عليهم قبل أسابيع.
وقال بيان للخارجية المصرية: "في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم".
وتابع البيان: "تؤكد وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن على أن البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة، بعد إتمام الإفراج عنهم، حيث حرصت الوزارة على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم".
، القاهرة تعلن الإفراج عن 5 بحارة مصريين احتجزتهم إيران بشكل غير شرعي ،
المصدر : الخليج 365
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