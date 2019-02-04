، بعد قرار وزير الحج بإعادة تشكيله.. مجلس الزمازمة الموحد يعقد اجتماعه الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤملاً أن يحقق المجلس الأهداف المرجوة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام

عقد مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد بعد إعادة تشكيله الجديد الصادر بقرار وزير الحج والعمرة لمدة عام، وبحضور مندوب وزارة الحج والعمرة وأعضاء المجلس السابق والحالي، جلسة الاستلام والتسليم بين المجلسين برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالهادي بن عبدالجليل زمزمي، حسب المتبع نظاماً، تلاه عقد الجلسة الأولى للمجلس الجديد والرابعة للسنة المالية الحالية للمكتب.

ومن جهته، تقدم زمزمي نيابة عن المجلس بالشكر والتقدير لوزير الحج والعمرة ونائبه على الثقة، مؤملاً أن يكون المجلس عند حسن الظن وبما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه مقدماً شكره وتقديره للأعضاء السابقين على الجهود المبذولة.

وقد أقر المجلس خطة عمله للفترة القادمة المواكبة لتوجهات وزارة الحج والعمرة وفق برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ ذات الصلة كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على القرارات الإدارية والتنظيمية للمرحلة القادمة بالمكتب إلى جانب اعتماد أعضاء المجلس المشرفين على مجموعات الخدمة الميدانية والمراكز والإدارات ذات الصلة المعتمدة وفق الخطة التشغيلية للمكتب لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ بإذن الله تعالى، والبدء بوضع خطط العمل المرتبطة كل فيما يخصه لما يحقق الأهداف المرجوة مع مراعاة تطبيق مؤشرات قياس الأداء للتطوير والمراجعة المستمرة لنطاق الأعمال.

كما اعتمد المجلس مقترح رئيس مجلس الإدارة بتسمية قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمركز باسم الزمزمي الشيخ أحمد بن عباس زيني رحمه الله واعتماد تسمية قاعتي الاستقبال الرئيسة وقاعة الاجتماعات الصغرى ( تحت الإنشاء ) باسمي الزمزمي الشيخ سليمان بن صالح أبو غلية والزمزمي الشيخ عبدالله بن عبدالستار دويري تقديراً لجهودهم وعطائهم بمسيرة المكتب متمنين التوفيق للجميع لما فيه الخير والسداد.