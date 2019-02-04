، الرئيس اليمني يصدر قراراً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى عدن ،

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أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً رئاسياً، قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين وممن انضموا للحكومة الشرعية.
وشدد القرار على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة، ببطلان كل ما صدر عن مليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيا الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وكلف القرار النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصباً للسلطة ومتعدياً على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
الرئيس اليمني يصدر قراراً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى عدنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-03
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً رئاسياً، قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين وممن انضموا للحكومة الشرعية.
وشدد القرار على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة، ببطلان كل ما صدر عن مليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيا الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وكلف القرار النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصباً للسلطة ومتعدياً على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
11:51 PM
أقر ببطلان كل ما صدر عن مليشيا الحوثي من تغييرات واعتبارها معدومة
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً رئاسياً، قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين وممن انضموا للحكومة الشرعية.
وشدد القرار على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة، ببطلان كل ما صدر عن مليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيا الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وكلف القرار النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصباً للسلطة ومتعدياً على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
، الرئيس اليمني يصدر قراراً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى عدن ،
المصدر : الخليج 365
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