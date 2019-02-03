السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يزور جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية



حائل 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم، جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن عبدالله الحمدان وأعضاء مجلس الإدارة.

وتجول سموه في أرجاء الجمعية، واطلع على خدماتها، وشاهد آلية عمل سيارات النقل الإسعافي الخاصة بالجمعية لمساعدة المرضى المقعدين.

ثم زار المكاتب الإدارية واطلع على المهام التي يقوم بها كل قسم.

إثر ذلك رعى سمو نائب أمير منطقة حائل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، واستمع إلى شرح موجز من المدير التنفيذي للجمعية على الضبعان، أوضح فيه أهداف ورؤية الجمعية، ومساهمتها في الرعاية الصحية بالمنطقة، بتقديم أكثر من 40 ألف نقل إسعافي للمستشفيات والمراكز الطبية للمستفيدين من خدمات الجمعية، وتأمين الأجهزة الطبية لمحتاجيها عبر شراكات عقدتها الجمعية مع عدد من الجهات المانحة، وتقديم موجز عن عيادات الخير، والمبادرات والبرامج التطوعية التي قامت بها الجمعية بالشراكة مع بعض مدارس المنطقة، إضافة إلى عرض للأهداف التي تعمل على تحقيقها الجمعية في عام 2019 م.

وفي نهاية الحفل دشن سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن البوابة الإلكترونية الجديدة للجمعية، وكذلك أعمال فريق سفانة التطوعي، ثم شهد سموه توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل، والمستشفى السعودي الألماني، وشركة أسمنت حائل، والجمعية

كما تسلم سموه هدية تذكارية قدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية.

// انتهى //

23:59ت م

0235



حائل 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم، جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة.وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن عبدالله الحمدان وأعضاء مجلس الإدارة.وتجول سموه في أرجاء الجمعية، واطلع على خدماتها، وشاهد آلية عمل سيارات النقل الإسعافي الخاصة بالجمعية لمساعدة المرضى المقعدين.ثم زار المكاتب الإدارية واطلع على المهام التي يقوم بها كل قسم.إثر ذلك رعى سمو نائب أمير منطقة حائل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، واستمع إلى شرح موجز من المدير التنفيذي للجمعية على الضبعان، أوضح فيه أهداف ورؤية الجمعية، ومساهمتها في الرعاية الصحية بالمنطقة، بتقديم أكثر من 40 ألف نقل إسعافي للمستشفيات والمراكز الطبية للمستفيدين من خدمات الجمعية، وتأمين الأجهزة الطبية لمحتاجيها عبر شراكات عقدتها الجمعية مع عدد من الجهات المانحة، وتقديم موجز عن عيادات الخير، والمبادرات والبرامج التطوعية التي قامت بها الجمعية بالشراكة مع بعض مدارس المنطقة، إضافة إلى عرض للأهداف التي تعمل على تحقيقها الجمعية في عام 2019 م.وفي نهاية الحفل دشن سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن البوابة الإلكترونية الجديدة للجمعية، وكذلك أعمال فريق سفانة التطوعي، ثم شهد سموه توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل، والمستشفى السعودي الألماني، وشركة أسمنت حائل، والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع،ومؤسسة سالم الرضيمان.كما تسلم سموه هدية تذكارية قدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية.// انتهى //23:59ت م0235

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يزور جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.