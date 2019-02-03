السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يرأس المجلس الاستشاري للمرشدين الطلابيين والمرشدات



جيزان 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019م واس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، اليوم ، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمرشدين الطلابيين والمرشدات، وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.

وأكد الدكتور الأحوس في بداية الاجتماع أهمية إشراك جميع عناصر العملية التعليمية في تطوير الاستراتيجية الخاصة بالإدارة وفي تبادل الرؤى والأفكار لتجويد العملية التعليمية بالميدان وتطويرها وتعميم التجارب الناجحة.

وبين أن المجالس الاستشارية تهدف لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الميدان وتعزيز مشاركة منسوبي التعليم بالميدان في صناعة القرار ما يسهم في تطوير العملية التعليمية ، موضحاً أهمية الدور الذي يؤديه المرشد والمرشدة في الميدان في رفع التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات ومعالجة السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الحسنة ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها المحاور التي تتصل بعمل المرشد في الميدان ، وورش العمل التي سيتم تنفذها وهي " استراتيجية الإدارة العامة وطرق تحسين العمليات التعليمية في الميدان والاستفادة من التجارب الناجحة وأهم التحديات التي تواجه المرشد والمرشدة في المدرسة.

كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور , واتخاذ القرارات التوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه.

// انتهى //

23:06ت م

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جيزان 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، اليوم ، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمرشدين الطلابيين والمرشدات، وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.وأكد الدكتور الأحوس في بداية الاجتماع أهمية إشراك جميع عناصر العملية التعليمية في تطوير الاستراتيجية الخاصة بالإدارة وفي تبادل الرؤى والأفكار لتجويد العملية التعليمية بالميدان وتطويرها وتعميم التجارب الناجحة.وبين أن المجالس الاستشارية تهدف لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الميدان وتعزيز مشاركة منسوبي التعليم بالميدان في صناعة القرار ما يسهم في تطوير العملية التعليمية ، موضحاً أهمية الدور الذي يؤديه المرشد والمرشدة في الميدان في رفع التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات ومعالجة السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الحسنة ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها المحاور التي تتصل بعمل المرشد في الميدان ، وورش العمل التي سيتم تنفذها وهي " استراتيجية الإدارة العامة وطرق تحسين العمليات التعليمية في الميدان والاستفادة من التجارب الناجحة وأهم التحديات التي تواجه المرشد والمرشدة في المدرسة.كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور , واتخاذ القرارات التوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه.// انتهى //23:06ت م0230

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