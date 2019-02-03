شكرا لقرائتكم فريق الجود النسائي في الجوف يطلق مبادرته للكسوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الجوف

أطلق فريق الجود النسائي التطوعي بالجوف، بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف، وضمن نشاطاته الاجتماعية، مبادرة الكسوة الشتوية لتوزيعها على العمالة التابعة للأمانة.

وذكرت قائد الفريق المستشار بتول بنت عايد الرويلي أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين المجتمع، وتقديم المعونات لمن يحتاجها، موضحةً أن هذه المبادرة تحمل العديد الرسائل الإيجابية والقيم التربوية من خلال إشاعة المبادئ الإسلامية من خلال التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع، مؤكدةً على نهج القيادة أيدها الله وما غرسته في تقديم الخير وبذل العطاء.

وأضافت الرويلي أن الفريق يسير وفق خطط منهجية ومدروسة تسعى من خلالها لتحقيق رسالة الفريق ورؤيته في خدمة الوطن وتطبيق رؤية 2030.

وفي ختام المبادرة، قدمت المستشار الرويلي شكرها وتقديرها للمهندس درويش بن علي الغامدي أمين منطقة الجوف على تعاونه مع الفريق ودعمه اللامحدود لبرامج ومبادرات الفريق، والشكر لأعضاء الفريق على تفهمهن لدورهن واستشعارهن للمهام المناطة بهن، سائلة المولى عزّ وجلّ أن يوفق الجميع لما فيه خير.

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