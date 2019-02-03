شكرا لقرائتكم نائب أمير جازان ينقل تعازي الملك سلمان ومحمد بن سلمان لذوي الشهيد الحكمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعازي ومواساة أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد العريف عائل بن ثابت عثمان حكمي- رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.

وعبر نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد الحكمي في منزلهم بقرية محلة ضمد التابعة لمحافظة ضمد، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

وحضر العزاء محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.

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