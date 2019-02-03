شكرا لقرائتكم تحذير لمستخدمي طرق نجران: الغبار كثيف.. هدئوا السرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

حذر أمن الطرق من غبار كثيف على معظم طرق نجران.

وبعث أمن الطرق تنبيهًا إلى مستخدمي الطرق بمنطقة نجران، وقال: “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع”.

من جهتها، حذر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 7:20 من مساء اليوم، وتنتهي الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

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