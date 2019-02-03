شكرا لقرائتكم تأخر صرف مكافآت 88 ألف طالب وطالبة في محايل يربك أولياء الأمور والتعليم توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

أبدى عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات محايل عسير، الذين يصل عددهم إلى قرابة 88 ألف طالب وطالبة، تعجبهم من تأخر صرف المكافآت المخصصة للطلاب منذ أكثر من شهرين.

من جهتها، أوضحت إدارة التعليم بمحايل أنه تم استكمال جميع المسوغات النظامية لصرف المكافآت، وتم اعتمادها من الجهات المعنية في الإدارة، مشيرةً إلى أن بنود مكافآت الطلاب مركزية من الوزارة ولا تستطيع الإدارة الارتباط إلا بعد توفر المبلغ الكافي في مخصص الوزارة وفق البرنامج المالي “فارس”.

وأشارت إلى أنها أرسلت بيانات المعاملات التي لم تصرف العام المالي الماضي، ومن ضمنها مكافآت الطلبة لأشهر “محرم، وصفر، وربيع أول”؛ وذلك لعدم توفر مخصصات مالية لوزارة التعليم؛ حيث إن الإدارة بدورها رفعت الملف إلى الوزارة المالية، وأفادت بأنها اتخذت كل الإجراءات النظامية في ذلك.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.