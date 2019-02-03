الان تتابع اختتام هاكثون “المدن الذكية” في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتمت فعاليات “هاكثون المدن الذكية” في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج، حيث توج مدير الجامعة أ.د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد الثلاث فرق الفائزة بالمراكز الأولى من بين 64 فرقة مشاركة.

جاء ذلك خلال عدد من المراحل حيث تم ترشيح ٨ مجموعات للتقييم النهائي أمام لجنة التحكيم ثم أعلنت النتائج بفوز فريق BLE بالمركز الأول الذي حصل على جائزة مقدارها ١٥.٠٠٠ ريال والذي طور فكرة تطبيق مشاركة السيارة مع الآخرين إلى استعمال هذا التطبيق لمشاركة الدراجات الهوائية والعربات والسيارات بين المستخدمين بطريقة سهلة ومميزة.

كما حقق المركز الثاني فريق ( كنف ) الذي حصل على جائزة مقدارها ١٠.٠٠٠ ريال بفكرة مشروع يخدم الشركات الأمنية والدفاع المدني والقطاع الخاص حيث تقوم فكرة هذا المشروع على حساب عدد الأشخاص في المبنى من خلال بوابة الدخول والخروج وفي حال حدوث حرائق أو مشاكل أمنية يمكن تقدير عدد الأفراد داخل المبنى بكل سرعة وسهولة كما حقق المركز الثالث وجائزة الـ 5000 ريال فريق smart Uni عن مشروعه الذي تدور فكرته لتطوير بيئة الجامعة لتصبح جامعة ذكية من خلال توفير الخدمات التقنية للطالب الجامعي ، وقد حضي جميع المشاركين والمشاركات بدعم متواصل من متخصصين خلال الثلاث قدموا الاستشارات والتوجيه والدعم مما ساعدهم على اجتياز الكثير من العقبات وتجويد أعمالهم.

يذكر أن عدد المشاركين في الهاكثون حوالي ٥٠٠ مشارك ومشاركة، تم قبول ٣٥٠ فكرة و تم إقامة مجموعة من الفعاليات المصاحبة ممثلة في تقديم عدد من الورش التدريبية والمحاضرات.

وقدم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها اعتزازه وتقديره لجميع المشاركين والمشاركات في هذا الهاكثون مؤكداً حرص الجامعة على توفير البيئة المحفزة التي تساعد على إبراز مواهب الطلاب وقدراتهم والأخذ بيدهم للإبداع والتميز ،وأوضح الحامد أن الطلاب قد اكتسبوا من مشاركتهم إضافة إلى ما قدموه من إبداعات ومشاريع خلاقة تساهم في إيجاد مدن ذكية العديد من المهارات الأخرى من أبرزها العمل ضمن الفريق والعمل تحت الضغط وتعلم فنون القيادة ،ونحن في الجامعة ماضون في تنفيذ مثل هذه البرامج والفعاليات التي تأتي متكاملة ومحققة لرؤية المملكة الطموحة 2030.​