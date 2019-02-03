شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات إدارية تطويرية في بلدية القريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أصدر رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري، قرار بتشكيلات إدارية جديدة في البلدية، وذلك بهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة من البلدية، والاستفادة من الكوادر الإدارية، وتطوير بيئة العمل بما يحقق الانسيابية وسرعة الإنجاز، لمواكبة التطور الذي يشهده العمل البلدي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وجاءت القرارات وفقاً للتالي: تكليف عبد الله عويد العنزي مديراً للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة لعمله. تكليف معجب علي الغامدي مديراً لمكتب رئيس البلدية بالإضافة لعمله. تكليف سعود سعيد المعارك الشراري برئاسة قسم المتابعة. تكليف رافع فهد العنزي برئاسة قسم المراجعة الداخلية. تكليف موسى حسن الريضة برئاسة قسم المالية. تكليف مساعد نايف الصايل بالعمل مديراً لوحدة كود البناء السعودي. تكليف عبد الكريم عايد طعيسان العنزي برئاسة قسم الحدائق والتجميل. تكليف المهندس علي نايف الرويلان برئاسة قسم التشغيل والصيانة. تكليف فايز خلف العنزي بالعمل مديراً للإدارة القانونية. تكليف عبد الرحمن فلاح العنزي بالعمل رئيساً لقسم الأمن والسلامة. تكليف سلمان عبد الله سلمان الشمري برئاسة قسم التعديات. تكليف زايد عيد جدوع العنزي برئاسة قسم الإتصالات الإدارية. تكليف حمد عبيد البلوي برئاسة قسم الحركة والمعدات. تكليف مشاري سلمان المحارب برئاسة قسم النظافة.وتأتي القرارات ضمن خطة رئيس البلدية لتطوير العمل الإداري في البلدية، ورفع كفاءة الموظفين، وتسهيلاً لخدمة المواطنين، وتيسيراً لإجراءات العمل



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