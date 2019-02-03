السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض استقبل وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي تركي الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيره روبله. واطلع خلال الاستقبال على أنشطة وبرامج الاتحاد بعد إقرار الجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية تحويل مسمى الوكالة إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي. ووجه الوزير الشبانة بالعمل على إعداد استراتيجية لتطوير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي وتحقيق أهدافه والنهوض بعمله ليكون في مستوى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يوجه بتطوير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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