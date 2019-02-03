، "الراجحي" يفتتح المؤتمر الدولي للموهوبين ويؤكد: ذوو الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم "الخليج 365" مثمنًا مشاركة تونس ومصر من الدول العربية إضافة إلى أمريكا

كرّم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم صحيفة "الخليج 365" لرعايتها المؤتمر الدولي الأول للموهوبين، والذي نظمته جمعية الإرادة بفندق الإنتر كونتننتال بمحافظة جدة، وقد تسلم درع التكريم نيابة عن رئيس التحرير، الزميل عبدالله الراجحي مدير التحرير بالغربية.

وكان الحفل الذي رعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أُقيم اليوم بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونائبة وزير العمل الدكتورة تماضر الرماح وعددٍ من المسؤولين.

وأعرب المهندس الراجحي عن سعادته بدعوته لحضور حفل جمعية الإرادة والتي تحمل معاني إنسانية وحضارية لكل فئات ذوي الإعاقة. وقال إن ذوي الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومة، معربًا عن سعادته لما قام به الدكتور عمار بوقس من جهود شخصية مع زملائه للوصول إلى العالمية، مثمنًا لمن شارك من الدول العربية تونس ومصر ومن دول العالم أمريكا والصين.

وقد ألقى الدكتور بوقس كلمة رحب فيها بوزير العمل والضيوف وأكد لهم أن الإرادة والعزيمة هي التي أوصلتهم إلى العالمية، مثمنًا للداعمين جهودهم ودعمهم المتواصل.

وقد شارك عددٌ من المبدعين من ذوي الهمم في إبداء مواهبهم أمام أنظار الوزير كما دشن الوزير موقع الجمعية على الإنترنت وقد افتتح الوزير الراجحي المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شاركت به جهات عدة.

