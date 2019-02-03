، "الراجحي" يفتتح المؤتمر الدولي للموهوبين ويؤكد: ذوو الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومة ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كرّم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم صحيفة "الخليج 365" لرعايتها المؤتمر الدولي الأول للموهوبين، والذي نظمته جمعية الإرادة بفندق الإنتر كونتننتال بمحافظة جدة، وقد تسلم درع التكريم نيابة عن رئيس التحرير، الزميل عبدالله الراجحي مدير التحرير بالغربية.
وكان الحفل الذي رعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أُقيم اليوم بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونائبة وزير العمل الدكتورة تماضر الرماح وعددٍ من المسؤولين.
وأعرب المهندس الراجحي عن سعادته بدعوته لحضور حفل جمعية الإرادة والتي تحمل معاني إنسانية وحضارية لكل فئات ذوي الإعاقة. وقال إن ذوي الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومة، معربًا عن سعادته لما قام به الدكتور عمار بوقس من جهود شخصية مع زملائه للوصول إلى العالمية، مثمنًا لمن شارك من الدول العربية تونس ومصر ومن دول العالم أمريكا والصين.
وقد ألقى الدكتور بوقس كلمة رحب فيها بوزير العمل والضيوف وأكد لهم أن الإرادة والعزيمة هي التي أوصلتهم إلى العالمية، مثمنًا للداعمين جهودهم ودعمهم المتواصل.
وقد شارك عددٌ من المبدعين من ذوي الهمم في إبداء مواهبهم أمام أنظار الوزير كما دشن الوزير موقع الجمعية على الإنترنت وقد افتتح الوزير الراجحي المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شاركت به جهات عدة.
"الراجحي" يفتتح المؤتمر الدولي للموهوبين ويؤكد: ذوو الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
كرّم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم صحيفة "الخليج 365" لرعايتها المؤتمر الدولي الأول للموهوبين، والذي نظمته جمعية الإرادة بفندق الإنتر كونتننتال بمحافظة جدة، وقد تسلم درع التكريم نيابة عن رئيس التحرير، الزميل عبدالله الراجحي مدير التحرير بالغربية.
وكان الحفل الذي رعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أُقيم اليوم بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونائبة وزير العمل الدكتورة تماضر الرماح وعددٍ من المسؤولين.
وأعرب المهندس الراجحي عن سعادته بدعوته لحضور حفل جمعية الإرادة والتي تحمل معاني إنسانية وحضارية لكل فئات ذوي الإعاقة. وقال إن ذوي الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومة، معربًا عن سعادته لما قام به الدكتور عمار بوقس من جهود شخصية مع زملائه للوصول إلى العالمية، مثمنًا لمن شارك من الدول العربية تونس ومصر ومن دول العالم أمريكا والصين.
وقد ألقى الدكتور بوقس كلمة رحب فيها بوزير العمل والضيوف وأكد لهم أن الإرادة والعزيمة هي التي أوصلتهم إلى العالمية، مثمنًا للداعمين جهودهم ودعمهم المتواصل.
وقد شارك عددٌ من المبدعين من ذوي الهمم في إبداء مواهبهم أمام أنظار الوزير كما دشن الوزير موقع الجمعية على الإنترنت وقد افتتح الوزير الراجحي المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شاركت به جهات عدة.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
11:20 PM
كرّم "الخليج 365" مثمنًا مشاركة تونس ومصر من الدول العربية إضافة إلى أمريكا
كرّم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم صحيفة "الخليج 365" لرعايتها المؤتمر الدولي الأول للموهوبين، والذي نظمته جمعية الإرادة بفندق الإنتر كونتننتال بمحافظة جدة، وقد تسلم درع التكريم نيابة عن رئيس التحرير، الزميل عبدالله الراجحي مدير التحرير بالغربية.
وكان الحفل الذي رعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أُقيم اليوم بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونائبة وزير العمل الدكتورة تماضر الرماح وعددٍ من المسؤولين.
وأعرب المهندس الراجحي عن سعادته بدعوته لحضور حفل جمعية الإرادة والتي تحمل معاني إنسانية وحضارية لكل فئات ذوي الإعاقة. وقال إن ذوي الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومة، معربًا عن سعادته لما قام به الدكتور عمار بوقس من جهود شخصية مع زملائه للوصول إلى العالمية، مثمنًا لمن شارك من الدول العربية تونس ومصر ومن دول العالم أمريكا والصين.
وقد ألقى الدكتور بوقس كلمة رحب فيها بوزير العمل والضيوف وأكد لهم أن الإرادة والعزيمة هي التي أوصلتهم إلى العالمية، مثمنًا للداعمين جهودهم ودعمهم المتواصل.
وقد شارك عددٌ من المبدعين من ذوي الهمم في إبداء مواهبهم أمام أنظار الوزير كما دشن الوزير موقع الجمعية على الإنترنت وقد افتتح الوزير الراجحي المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شاركت به جهات عدة.
، "الراجحي" يفتتح المؤتمر الدولي للموهوبين ويؤكد: ذوو الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الراجحي" يفتتح المؤتمر الدولي للموهوبين ويؤكد: ذوو الإعاقة في قائمة اهتمامات الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.