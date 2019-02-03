، "كفاءة": 30 % من الإطارات بالسوق السعودي في النطاق الأخضر الموفر للوقود ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن عدد المركبات المسجلة "ممتاز" وأعلى ارتفع بنسبة 14.1 % خلال 2016-2017

قال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" إن هناك نتائج مطمئنة تخص الجهود التي يبذلها في إطار توفير الطاقة، موضحًا أن عدد المركبات المسجلة في تصنيف "ممتاز" وأعلى بحسب تصنيف بطاقة اقتصاد الوقود ارتفع بنسبة 14.1 % خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

وأشار البرنامج إلى زيادة عدد الإطارات عالية الكفاءة المسجلة (الإطارات باللون الأخضر) بنسبة 14 % خلال الفترة نفسها، معلنًا أن الإطارات الواقعة في النطاق الأخضر تمثل حاليًا 30 % من إجمالي الإطارات المسجلة.

وأوضح البرنامج أن النتائج التي تحققت في قطاع النقل تحديدًا، كانت مبشرة للغاية.

وقدّر البرنامج "نسبة التحسن السنوي في استهلاك الوقود في المركبات الجديدة من عام 2015 إلى عام 2017 بنسبة 3.5 %، فيما قدرها في المركبات المستعملة خلال الفترة نفسها بنسبة 6.5 %".

وقال "كفاءة" إن شراء مركبة موفرة للوقود غير كافٍ، إذ لابد أن تكون الإطارات المستخدمة فيها مرشدة للطاقة أيضًا.

وتابع: "أثبتت التجارب العملية أن استعمال إطارات غير مناسبة للمركبة، يعني إهدار مزيدٍ من الوقود، كما أنه قد يعرض المركبة للكثير من الاختلالات، التي يمكن أن تصيب المركبة أثناء السير".

ويكثف البرنامج "كفاءة" في إطار حملته التوعوية #لتبقى، من بث رسائل متعددة في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف توجيه النصح والإرشاد للجميع، بضرورة اتباع سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة، وتوعيتهم بآليات التعامل الأمثل مع المركبات، وذلك على موقع الحملة taqa.gov.sa.