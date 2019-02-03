محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة الكريمة بترقية المقدم فهد بن بداح مثقال، إحدى كفاءات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إلى رتبة "مقـدم". وأبدى المقدم " فهد" سعادته بالثقة الملكية الكريمة واعدُا بمزيد من العطاء في الفترة المقبلة بإذن الله. ترقية "مثقال" إلى مقدم بالإدارة العامة للمرور صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03 صدرت الموافقة الكريمة بترقية المقدم فهد بن بداح مثقال، إحدى كفاءات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إلى رتبة "مقـدم". وأبدى المقدم " فهد" سعادته بالثقة الملكية الكريمة واعدُا بمزيد من العطاء في الفترة المقبلة بإذن الله. 03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440 11:07 PM صدرت الموافقة الكريمة بترقية المقدم فهد بن بداح مثقال، إحدى كفاءات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إلى رتبة "مقـدم". وأبدى المقدم " فهد" سعادته بالثقة الملكية الكريمة واعدُا بمزيد من العطاء في الفترة المقبلة بإذن الله. ، ترقية "مثقال" إلى مقدم بالإدارة العامة للمرور ،

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