، تدشين عربة متنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في مركز ظلم ،

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دشن محافظ محافظة الموية قباس بن وصل الله الحارثي، ومدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، العربة المتنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التابعة لإدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بالطائف مساء اليوم الأحد.
واستمع "الحارثي" إلى شرح من مدير مستشفى ظلم العام عن العربة المتنقلة، حيث أكد الصيدلي نبيه الذيابي أن العربة تقدم خدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بقياس سكر الدم وضغط الدم وكتلة الجسم ومحيط الخصر.
وأوضح "الذيابي" أن العربة ستتواجد بمركز ظلم وقراه لمدة أسبوع، وتستهدف المراكز والقرى الخارجية التي لا تتوفر فيها منشآت صحية.
من جانبه، أوضح المدير الطبي بمستشفى ظلم العام الدكتور طلال الأحمد أنه سيتم تشغيل العيادة من قبل إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بواسطة كادر طبي مختص.
محافظ المويه زار بعد ذلك عدداً من المرضى المنومين في مستشفى ظلم العام، فيما قدم مدير مستشفى ظلم العام درعاً تذكارية لمحافظ الموية، مقدماً شكره للمحافظ على دعمه اللامحدود للخدمات الصحية.
تدشين عربة متنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في مركز ظلمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
دشن محافظ محافظة الموية قباس بن وصل الله الحارثي، ومدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، العربة المتنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التابعة لإدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بالطائف مساء اليوم الأحد.
واستمع "الحارثي" إلى شرح من مدير مستشفى ظلم العام عن العربة المتنقلة، حيث أكد الصيدلي نبيه الذيابي أن العربة تقدم خدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بقياس سكر الدم وضغط الدم وكتلة الجسم ومحيط الخصر.
وأوضح "الذيابي" أن العربة ستتواجد بمركز ظلم وقراه لمدة أسبوع، وتستهدف المراكز والقرى الخارجية التي لا تتوفر فيها منشآت صحية.
من جانبه، أوضح المدير الطبي بمستشفى ظلم العام الدكتور طلال الأحمد أنه سيتم تشغيل العيادة من قبل إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بواسطة كادر طبي مختص.
محافظ المويه زار بعد ذلك عدداً من المرضى المنومين في مستشفى ظلم العام، فيما قدم مدير مستشفى ظلم العام درعاً تذكارية لمحافظ الموية، مقدماً شكره للمحافظ على دعمه اللامحدود للخدمات الصحية.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
11:06 PM
دشنها محافظ الموية ومدير المستشفى
دشن محافظ محافظة الموية قباس بن وصل الله الحارثي، ومدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، العربة المتنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التابعة لإدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بالطائف مساء اليوم الأحد.
واستمع "الحارثي" إلى شرح من مدير مستشفى ظلم العام عن العربة المتنقلة، حيث أكد الصيدلي نبيه الذيابي أن العربة تقدم خدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بقياس سكر الدم وضغط الدم وكتلة الجسم ومحيط الخصر.
وأوضح "الذيابي" أن العربة ستتواجد بمركز ظلم وقراه لمدة أسبوع، وتستهدف المراكز والقرى الخارجية التي لا تتوفر فيها منشآت صحية.
من جانبه، أوضح المدير الطبي بمستشفى ظلم العام الدكتور طلال الأحمد أنه سيتم تشغيل العيادة من قبل إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بواسطة كادر طبي مختص.
محافظ المويه زار بعد ذلك عدداً من المرضى المنومين في مستشفى ظلم العام، فيما قدم مدير مستشفى ظلم العام درعاً تذكارية لمحافظ الموية، مقدماً شكره للمحافظ على دعمه اللامحدود للخدمات الصحية.
، تدشين عربة متنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في مركز ظلم ،
المصدر : الخليج 365
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