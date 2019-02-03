، "قزوين" يفوز بالمركز الثاني في جائزة الملك عبدالعزيز للصقور ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت سرعته إلى 18.160 ثانية ومالكه نال 200 ألف ريال

حقق الصقر "قزوين" المركز الثاني في فئة "جبر تبع - فرخ" بجائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي رعى حفله الختامي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ونال مالك "قزوين" عيد بن محسن العتيبي مبلغ 200 ألف ريال، حيث وصلت سرعة الطير إلى 18.160 ثانية.