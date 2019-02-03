، الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي مطار جدة ميدانياً ،

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باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، تقديم خدماتها للرجال، لمدة خمسة أيام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "نأتي إليك"، التابعة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة، والتي تستهدف خدمة الجهات التي تقدم خدماتها خلال فترة الحج.
وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تنفذ خططها الخاصة بالوحدات والحقائب المتنقلة، والتواجد في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة لزيارة المراكز والمحافظات التي لا يوجد بها مكاتب تابعة للقطاع.
الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي مطار جدة ميدانياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، تقديم خدماتها للرجال، لمدة خمسة أيام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "نأتي إليك"، التابعة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة، والتي تستهدف خدمة الجهات التي تقدم خدماتها خلال فترة الحج.
وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تنفذ خططها الخاصة بالوحدات والحقائب المتنقلة، والتواجد في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة لزيارة المراكز والمحافظات التي لا يوجد بها مكاتب تابعة للقطاع.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
10:27 PM
اعتباراً من اليوم ولمدة 5 أيام.. تنفيذاً لمبادرة "نأتي إليك"
باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، تقديم خدماتها للرجال، لمدة خمسة أيام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "نأتي إليك"، التابعة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة، والتي تستهدف خدمة الجهات التي تقدم خدماتها خلال فترة الحج.
وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تنفذ خططها الخاصة بالوحدات والحقائب المتنقلة، والتواجد في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة لزيارة المراكز والمحافظات التي لا يوجد بها مكاتب تابعة للقطاع.
، الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي مطار جدة ميدانياً ،
المصدر : الخليج 365
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