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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه، أم الدوم، الخرمة، الموية، وظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 5 عصرًا، وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-03
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه، أم الدوم، الخرمة، الموية، وظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 5 عصرًا، وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
10:12 PM
تبدأ 5 عصرًا وتستمر إلى 11 مساء و"الدفاع المدني" يحذر
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه، أم الدوم، الخرمة، الموية، وظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 5 عصرًا، وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.
، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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