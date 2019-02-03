محمد بن مسعود - الدمام - العوالق الترابية والأتربة المثارة انتشرت بالطرق السريعة وقرى المحافظة تغطي موجة من الغبار سماء محافظة وادي الدواسر منذ ساعات المساء؛ وهو ما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وأسفرت موجة الغبار عن تدني مستوى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة على وادي الدواسر والطرق السريعة والقرى التابعة لها، ولا يزال تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة مستمرًّا. موجة من الغبار تغطي سماء "الدواسر" وتتسبب في تدني مستوى الرؤية خلف الدوسري الخليج 365 2019-02-03 تغطي موجة من الغبار سماء محافظة وادي الدواسر منذ ساعات المساء؛ وهو ما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وأسفرت موجة الغبار عن تدني مستوى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة على وادي الدواسر والطرق السريعة والقرى التابعة لها، ولا يزال تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة مستمرًّا. 03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440 10:11 PM العوالق الترابية والأتربة المثارة انتشرت بالطرق السريعة وقرى المحافظة العوالق الترابية والأتربة المثارة انتشرت بالطرق السريعة وقرى المحافظة تغطي موجة من الغبار سماء محافظة وادي الدواسر منذ ساعات المساء؛ وهو ما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وأسفرت موجة الغبار عن تدني مستوى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة على وادي الدواسر والطرق السريعة والقرى التابعة لها، ولا يزال تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة مستمرًّا. ، موجة من الغبار تغطي سماء "الدواسر" وتتسبب في تدني مستوى الرؤية ،

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