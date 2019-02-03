، خطط طوارئ لإجلاء ملكة بريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حال تسبب "بريكست" في اضطرابات

أفادت صحيفتان بريطانيتان، اليوم (الأحد)، بأن مسؤولين حكوميين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل العائلة المالكة في حالة وقوع حالات شغب في لندن، إذا عانت بريطانيا بسبب اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الشهر القادم.

ووفقًا لما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلاً عن مصدر لم تسمه من الحكومة، أن "خطط الطوارئ موجودة منذ الحرب الباردة، لكن ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني في أعقاب عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى، أشارت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" إلى أنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة، بمن فيهم الملكة إليزابيث، إلى مواقع آمنة بعيدًا عن لندن.

وتكافح الحكومة البريطانية للحصول على دعم برلماني بشأن اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس المقبل، وتعد الحكومة والشركات خطط طوارئ احتياطية "لعدم التوصل لصفقة".