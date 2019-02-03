، خطط طوارئ لإجلاء ملكة بريطانيا ،

- 1/2
- 2/2
أفادت صحيفتان بريطانيتان، اليوم (الأحد)، بأن مسؤولين حكوميين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل العائلة المالكة في حالة وقوع حالات شغب في لندن، إذا عانت بريطانيا بسبب اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الشهر القادم.
ووفقًا لما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلاً عن مصدر لم تسمه من الحكومة، أن "خطط الطوارئ موجودة منذ الحرب الباردة، لكن ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني في أعقاب عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".
من جهة أخرى، أشارت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" إلى أنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة، بمن فيهم الملكة إليزابيث، إلى مواقع آمنة بعيدًا عن لندن.
وتكافح الحكومة البريطانية للحصول على دعم برلماني بشأن اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس المقبل، وتعد الحكومة والشركات خطط طوارئ احتياطية "لعدم التوصل لصفقة".
خطط طوارئ لإجلاء ملكة بريطانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
أفادت صحيفتان بريطانيتان، اليوم (الأحد)، بأن مسؤولين حكوميين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل العائلة المالكة في حالة وقوع حالات شغب في لندن، إذا عانت بريطانيا بسبب اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الشهر القادم.
ووفقًا لما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلاً عن مصدر لم تسمه من الحكومة، أن "خطط الطوارئ موجودة منذ الحرب الباردة، لكن ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني في أعقاب عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".
من جهة أخرى، أشارت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" إلى أنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة، بمن فيهم الملكة إليزابيث، إلى مواقع آمنة بعيدًا عن لندن.
وتكافح الحكومة البريطانية للحصول على دعم برلماني بشأن اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس المقبل، وتعد الحكومة والشركات خطط طوارئ احتياطية "لعدم التوصل لصفقة".
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
10:19 PM
في حال تسبب "بريكست" في اضطرابات
أفادت صحيفتان بريطانيتان، اليوم (الأحد)، بأن مسؤولين حكوميين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل العائلة المالكة في حالة وقوع حالات شغب في لندن، إذا عانت بريطانيا بسبب اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الشهر القادم.
ووفقًا لما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلاً عن مصدر لم تسمه من الحكومة، أن "خطط الطوارئ موجودة منذ الحرب الباردة، لكن ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني في أعقاب عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".
من جهة أخرى، أشارت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" إلى أنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة، بمن فيهم الملكة إليزابيث، إلى مواقع آمنة بعيدًا عن لندن.
وتكافح الحكومة البريطانية للحصول على دعم برلماني بشأن اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس المقبل، وتعد الحكومة والشركات خطط طوارئ احتياطية "لعدم التوصل لصفقة".
، خطط طوارئ لإجلاء ملكة بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر خطط طوارئ لإجلاء ملكة بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.