، في إنجاز طبي جديد.. فريق سعودي يُجري جراحة متقدمة لمريضة بـ"ألماني عسير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - زرع لها جهازًا مقوّيًا لعضلة القلب وتماثلت للشفاء

في إنجاز طبي جديد بالمستشفى السعودي الألماني بعسير، أُجريت عملية نوعية معقدة ومتقدمة، وبكفاءات سعودية، لمريضة من جنسية عربية تعاني من ضعف شديد في عضلة القلب؛ حيث جرت زراعة جهاز مقوٍّ لعضلة القلب.

وتعتبر تلك النوعية من العمليات متقدمة، وتجرى فقط في مراكز قلب محدودة في المملكة والعالم، وقد تماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.

يذكر أن نسبة كبيرة من مرضى ضعف عضلة القلب تماثلوا للشفاء مع تقدم الخدمات الطبية المقدمة في مجال أمراض القلب؛ كخدمات زراعة الأجهزة المقوية لعضلة القلب، وقسطرة شرايين القلب وجراحات شرايين وصمامات القلب، والتي تقدم بشكل كامل في المستشفى السعودي الألماني بمنطقة عسير، بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبفضل الكوادر الطبية المؤهلة في شتى المجالات في مستشفى السعودي الألماني.