السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يرعى غدًا فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء



جيزان 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غدًا , فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة , وذلك بمسرح غرفة جازان .

وأعرب رئيس الجمعية الدكتور طاهر عريشي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان لرعاية الملتقى تقديرًا لأبناء وأسر الشهداء , وسيستمر لمدة ثلاثة أيام , يتضمن معرضًا تشارك فيه العديد من الإدارات الحكومية العسكرية والمدنية إلى جانب مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص .

واختتم تصريحه مفيداً أن الملتقى يتضمن كذلك عددًا من المحاضرات المتخصصة , وتدشين العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا لأبناء وأسر الشهداء إلى جانب توقيع الشراكات وتكريم المتعاونين مع الجمعية .

// انتهى //

22:55ت م

0228



جيزان 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غدًا , فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة , وذلك بمسرح غرفة جازان .وأعرب رئيس الجمعية الدكتور طاهر عريشي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان لرعاية الملتقى تقديرًا لأبناء وأسر الشهداء , وسيستمر لمدة ثلاثة أيام , يتضمن معرضًا تشارك فيه العديد من الإدارات الحكومية العسكرية والمدنية إلى جانب مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص .واختتم تصريحه مفيداً أن الملتقى يتضمن كذلك عددًا من المحاضرات المتخصصة , وتدشين العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا لأبناء وأسر الشهداء إلى جانب توقيع الشراكات وتكريم المتعاونين مع الجمعية .// انتهى //22:55ت م0228

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