شكرا لقرائتكم أمطار رعدية وغبار على مكة المكرمة الشرقية حتى الـ11 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه، أم الدوم، الخرمة المويه وظلم والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية بدأت من الساعة 5 عصرًا وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساء.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

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