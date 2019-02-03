شكرا لقرائتكم أسلاك متدلية تحمل الموت في شوارع مضايا جازان والكهرباء تتجاهل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاهلت شركة الكهرباء بجازان بلاغات المواطنين بحي الملك فهد في بلدة المضايا، التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان، منذ ظهر اليوم إلى الآن، بشأن تدلي أسلاك كهرباء مكشوفة في أحد الشوارع.

وقال محمد الحكمي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه تفاجأ ظهر اليوم بتدلي أسلاك كهرباء مكشوفة تهدد حياة المارة في هذا الشارع وخاصة صغار السن، موضحًا أنه قدم بلاغًا من الساعة 12.45، ولكن لم يتم التجاوب رغم مرور أكثر من 8 ساعات على البلاغ.

وتابع محمد حكمي: “ليس من المعقول أن ننام في هذه الظروف التي نعيشها مع انفصال الكهرباء عن بعض المنازل وضعفها في منازل أخرى.. حيث إن لدينا أطفال وكبار سن لا يتحملون انقطاع الكهرباء”.

ومن جهته، أكد علي حكمي أن هذه الأسلاك الكهربائية تشكل خطرًا على جميع سكان الحي، حيث إن أغلبها مكشوف ناهيك عن وجود التيار الكهربائي بها، مشيرًا إلى أنه تقدم أيضًا ببلاغ إلى الكهرباء ولم يتم التجاوب، علمًا بأن الكهرباء في بعض المنازل المجاورة في حالة ضعيفة جدًّا.

وناشد أهالي بلدة المضايا عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه الأسلاك المكشوفة ومحاسبة كل مقصر في ظل غياب الصيانة لأكثر من 8 ساعات.



مختارات رسالة سعودة الوظائف تصل للعمالة الأجنبية.. وهذه الحالة خير دليل



توضيح من الجوازات حول تسليم القادمات للعمل بمطار الرياض : من اختصاص مكتب العمل مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.