، أكبر مما يعتقد.. هذا هو ضرر معجون الأسنان على الأطفال ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسمم وأسنان مبقعة

كشفت دراسة أمريكية أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون الأسنان؛ ما يزيد من خطر تعرضهم للأسنان المتشققة والمبقعة عندما يكبرون في السن.

وبحسب موقع روسيا اليوم نقلًا عن الـ"ديلي ميل": فقد وجدت الدراسة أن نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات، استخدموا فرشاة أسنان كانت ممتلئة أو نصف ممتلئة بمعجون الأسنان، على الرغم من أن الخبراء لا يوصون بأكثر من كمية بحجم حبة البازلاء.

وأظهرت الدراسة الاستقصائية التي أجريت لآباء أكثر من 5 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عامًا، أنه لا يكاد يخلو أنبوب معجون الأسنان من مادة غير مرئية تُدعى: الفلوريد، تقول العديد من الدراسات: إن لديها قدرة على مقاومة التسوس.



وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن التسمم بالفلور في تزايد مستمر منذ ثلاثة عقود على الأقل، ويمكن أن يؤثر هذا التسمم على اثنين من كل خمسة مراهقين.