نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 7:20 من مساء اليوم وتنتهي الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة والغبار تشمل هذه المحافظات بنجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-03
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 7:20 من مساء اليوم وتنتهي الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
08:43 PM
تستمر لمدة 24 ساعة قادمة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 7:20 من مساء اليوم وتنتهي الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.
، الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة والغبار تشمل هذه المحافظات بنجران ،
المصدر : الخليج 365
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