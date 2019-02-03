«الغذاء والدواء» تحذر من 6 منتجات عطور تحتوي على مادة محظورة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ستة منتجات عطور؛ لاحتوائها على مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة.

وأكدت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن المنتجات تحمل أسماء: «أهلًا عطر الحرم، وأهلًا عطر المقام ومسك الحرم، وأهلًا مسك الحرم، وعطر الكعبة، وأهلًا مسك المدينة».

وأضافت الهيئة أن المنتجات الستة مصَّنعة في أحد المصانع المحلية، لكنها غير مدرجة في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تنسق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت الغذاء والدواء، المشترين بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم مع شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

وتتضمن ضوابط واشتراطات إدراج منتجات التجميل، عدم استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه في نظام إدراج منتجات التجميل، وذلك بهدف تنظيم استيراد وتداول وتسويق منتجات التجميل في المملكة وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن جميع منتجات التجميل المسوقة في المملكة إضافة إلى بيانات مستوردي هذه المنتجات ومصنعيها المحليين.

وتشمل إجراءات إدراج المنتجات المصنعة محليًّا تقديم طلب بذلك؛ يشمل اسم المصنع المحلي والشركة المنتجة المحلية، وفي حالة إدراج منتجات التجميل المستوردة يشترط إرفاق خطاب تفويض من المصنع أو الشركة المنتجة بحيث ينص على تفويضه بإدراج منتجاته في المملكة العربية السعودية مصدق من السفارة السعودية في بلد المنشأ، والشركة المنتجة إذا كان لها كيان قانوني في المملكة.

كما يشترط عند طلب إدراج منتج تجميلي أن يتم إرفاق صورة واضحة أو أكثر للمنتج من جميع الجهات ذات الصلة على أن تبرز هويته بشكل واضح ومقروء وبشكله الحقيقي على أن تشمل الصورة ملصق المنتج الداخلي والخارجي بالمواصفات القياسية الخليجية، إضافة إلى النشرات الداخلية إن وجدت.

ووفقًا لنظام منتجات التجميل تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بنشر قائمة المنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل على موقعها الإلكتروني، علمًا بأن الهيئة تقوم بمراجعة القائمة بصفة دورية؛ بإضافة المنتجات الجديدة المدرجة وتحديث حالة المنتجات المدرجة، كما يلتزم القائم بالإدراج بالتقدم بتجديد طلب إدراج المنتج بمدة لا تقل عن تسعين يومًا من نهاية تاريخ إدراج المنتج.