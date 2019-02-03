«التعليم» تطلق برنامج إعداد الحقائب التدريبية بنظام IMAS

افتتح وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية المهندس بدر بن محمد البريدي، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي إعداد الحقائب التدريبية بنظام IMAS ، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

ويستهدف البرنامج تدريب الكوادر المميزة من الموظفين الإداريين بجهاز الوزارة؛ لتأهيلهم لإعداد الحقائب التدريبية المتخصصة والمخصص لها برامج في خطة التدريب على إعداد حقائبهم؛ ويهدف لبناء حقائب تدريبية تخصصية وعامة لتحقيق أهداف التدريب، وفقًا لموقع الوزارة.

ومن المقرر انطلاق برامج متنوعة لكل وكالات الوزارة وإدارات التعليم لتحقيق استدامة التدريب، وذلك بالتنسيق لكل إدارة لها برنامج يتم تنفيذه ضمن الخطة، على أن يمنح المتدرب شهادة دولية معتمدة باعتباره معد حقائب محترفًا لإدارته في أي برنامج يعرض في الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية.

وكشف مدير عام تطوير الموارد البشرية الدكتور صالح التويجري، عن أن الوزارة تعتزم تنفيذ 68 برنامجًا تدريبيًا داخليًا وخارجيًا ستُقام في منطقة الرياض والشرقية والغربية وبعض المناطق الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه البرامج ستكون شاملة ما بين عام وتخصصي، ويتم تنفيذها من خلال 125 مدربًا ومدربة على مستوى المملكة .

وأضاف التويجري أن هناك برنامجًا نوعيًا يُعد متطلبًا أساسيًا لجميع الموظفين؛ وهو برنامج الجدارات الوظيفية وكيفية تحقيق الأداء الوظيفي العالي، لافتًا إلى أن وزارة التعليم تطمح من خلال هذه البرامج؛ لإيجاد مخرجات نوعية وإحداث الأثر الفارق للموظفين.

ويعد التدريب بنظام IMAS أحد الأساليب المناسبة في إعداد الحقيبة التدريبية؛ وذلك لما تتمتع به برامج التدريب على هذا النظام من مرونة عالية في التصميم والإخراج وجودة الناتج النهائي في العملية التدريبية؛ حيث يعمل على تأهيل جميع المدربين والمدربات؛ لإخراج حقائبهم بأفضل صورة ممكنة بتزويدهم بالطرق التي تسهم في أداء العملية التدريبية بأروع الطرق والأدوات والأساليب.

وتمكن البرامج التدريبية على هذا النظام، الخاضعين للدورات التدريبين من التعريف بمفهوم ودور الحقائب التدريبية الحديثة في التدريب الاحترافي، فضلًا عن رفع الكفاءة في إعداد وتصميم الحقائب التدريبية، بالإضافة إلى ممارسة خطوات إعداد الحقيبة أو الدورة التدريبية وفق معايير عالمية، وذلك من خلال منهج عملي ومبسط لإعداد الحقائب التدريبية، والعمل على تهيئة الأفراد والمنظمات على إدراك أهمية مفهوم الحقائب الجاهزة.