السعودية اليوم / أمير القصيم يرعى غدًا مؤتمر جامعة القصيم "نحو مجتمع إيجابي .. وفق رؤية المملكة 2030 "

بريدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، غدًا مؤتمرًا علميًا بعنوان "نحو مجتمع إيجابي.. وفق رؤية المملكة 2030"، الذي تنظمه جامعة القصيم ممثلةً في كرسي الشيخ عبدالعزيز بن صالح السعوي لتنمية الإيجابية، وذلك في قاعة " أ " للاحتفالات بالمدينة الجامعية بالمليداء.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مسيرة البحث العلمي في مجال الإيجابية، وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الباحثين، وتعزيز الوسطية على المستوى الأسري والفردي والمؤسسي، وتنمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز دور الإيجابية في تنمية قيم المواطنة، وتوفير بيئة علمية للحوار العلمي، وعرض التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات المجتمعية والبحثية المهتمة بالإيجابية على المستوى المحلي والدولي، والإسهام في بناء بيئة إيجابية جاذبة، وتحسين جودة الحياة وفق رؤية 2030.واستقبل المؤتمر230 فكرة بحثية خضعت للتحكيم العلمي، وتم قبول 59 منها تتوافق مع محاور المؤتمر، حيث ركزت محاوره الرئيسة على أهمية مفهوم الإيجابية من منظور إسلامي، والإيجابية الأسرية والفردية والمجتمعية والمؤسسية النظرية والتطبيق، ودور الإيجابية في صناعة الوسطية والاعتدال في المجتمع، ودور الإيجابية في تعزيز قيم المواطنة، والاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتجارب المحلية والدولية في صناعة الإيجابية.// انتهى //20:42ت م0208